Beatrice Valli incinta di nuovo di Marco Fantini: arriva la conferma ufficiale

Beatrice Valli è incinta di nuovo di Marco Fantini. Dopo settimane di rumor e indiscrezioni, la coppia di Uomini e Donne ha ufficializzato la bellissima notizia. L’ex corteggiatrice del trono classico ha atteso un bel po’ prima di comunicare ai suoi fan la gravidanza tris a causa di problemi di salute. Ha infatti preferito prima accertarsi che le cure a cui si è sottoposta di recente non avessero danneggiato il bimbo che porta in grembo.

Il bebè in arrivo sta benissimo per la gioia dei genitori. Per Beatrice si tratta del terfo figlio. Lei è già mamma di Alessandro, nato dalla sua precedente relazione d’amore con Nicolas Bovi, e Bianca, nata due anni fa dalla sua favola con l’ex tronista di Uomini e Donne.

Il 2020 sarà davvero speciale, indimenticabile e magico per la coppia di U&D. Come hanno già rivelato di recente Beatrice e Marco si uniranno in matrimonio e diventeranno di nuovo genitori! Sarà un anno da incorniciare per Fantini e Valli!