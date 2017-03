Beatrice Valli di Uomini e Donne è incinta: Marco Fantini bacia il pancione

Uomini e Donne, Beatrice Valli è incinta di Marco Fantini. Diventeranno genitori molto presto di una femminuccia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è già mamma di un altro bambino, il piccolo Alessandro, nato nel 2012 dalla sua precedente love story con l’ex calciatore della Reggiana Nicolas Bovi. Marco Fantini e Beatrice Valli allargheranno la famiglia molto presto. Sul suo profilo Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso un tenero e dolcissimo scatto che lo immortala mentre bacia il pancione della sua fidanzata.

Marco Fantini e Beatrice Valli sono ovviamente molto entusiasti per l’arrivo della prima figlia. I fan della coppia di Uomini e Donne sono al settimo cielo!

Kiss #B #goodnight ? Un post condiviso da Marco Fantini (@marcofantini_mf) in data: 23 Feb 2017 alle ore 13:23 PST

“Bellissimo!!! Non vediamo l’ora di conoscere il vostro capolavoro”, scrive una follower in un commento pubblicato sotto alla graziosa e meravigliosa foto social. Un’altra aggiunge: “Per me siete la coppia più bella di Uomini e Donne”. Un’altra fan della coppia sottolinea: “L’ottava meraviglia del mondo. Lui è l’amore vero e lei la vita fatta a persona”.

Auguri a Marco e Beatrice di Uomini e Donne!