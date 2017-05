Cecilia Rodriguez e Francesco Monte di Uomini e Donne sono finiti al centro di aspre e durissime polemiche in Rete poiché avrebbero chiesto 2000 euro per un’intervista radiofonica! La notizia shock è stata diffusa dall’emittente radiofonica, Radio Free Station.

LE ACCUSE DI RADIO FREE STATION

Sulla pagina Facebook ufficiale della radio è stato pubblicato un lungo messaggio in cui viene spiegata nei minimi dettagli la vicenda.

“A nostro malincuore dobbiamo annunciare il comportamento scorretto di Cecilia Rodriguez e Francesco Monte, che ci han preso in giro, prima il manager della Steve&More ha scritto che il cachet di Cecilia per questo tipo di collaborazioni è di € 2.000,00. Ebbene si duemila euro per una intervista telefonica in radio. Assurdo!!! Poi la signorina Cecilia aveva accettato comunque di fare l’intervista tirandosi indietro senza dare nessuna spiegazione…”.

“Se essere famosi vuol dire comportarsi come Cecilia Rodriguez e Francesco Monte preferiamo intervistare gente semplice e corretta. In tanti anni non era mai successo questo, siamo disgustati dal loro comportamento. Auguriamo loro ogni bene ma l’amore del pubblico non si compra, si conquista!”.

La sexy showgirl Cecilia Rodriguez e l’ex tronista tarantino di Uomini e Donne hanno preferito non replicare alle accuse!