Cecilia Zagarrigo di Uomini e Donne: “Ho tanta voglia di innamorarmi”

Cecilia Zagarrigo di Uomini e Donne ha tanta voglia di innamorarsi dopo l’esperienza a Temptation Island Vip. Oggi corteggia il neo tronista Carlo Pietropoli. Cecilia ha spiegato: “Ho tanta voglia di innamorarmi: nonostante sia arrivata a un punto della mia vita in cui ho un lavoro, mi stia per laureare, sia indipendente, vivo da sola, praticamente abbia tutto o quasi, mi rendo conto di non essere felice come vorrei. Sto bene, mi basto, ma avrei voglia di quell’amore travolgente che ormai da tempo non provo più”.

“Ogni uomo che incontro mi fa capire quanta poca voglia di serietà ci sia in giro – ha spiegato Cecilia -. Credendo molto in questo programma, che guardo da quando sono piccola, e soprattutto attraversando un periodo piatto a livello sentimentale, mi sono detta: Perché non Carlo?!”.

Come dovrebbe essere il suo uomo? “Vero – ha sottolineato la corteggiatrice di Uomini e Donne -, che mi faccia ricredere e cambi tutte le convinzioni che in questi anni mi sono creata sulla base del mio vissuto. Cerco quella persona che sappia andare oltre i muri che spesso tiro su per difesa, al di là della simpatia dietro cui si nascondono le mie fragilità. Desidero complicità”.

