Chi è Cristina Incorvaia? Altezza, anni, peso, biografia, oggi, Uomini e Donne, Temptation Island, Instagram e fidanzato

Chi è Cristina Incorvaia? Dove è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? Quanti anni ha? Attualmente è single oppure ha un fidanzato? Queste sono solamente alcune delle domande più gettonate dei suoi fan. Cristina Incorvaia è diventata popolare grazie alla sua partecipazione come dama al trono over di Uomini e Donne. In seguito ha partecipato al reality show Temptation Island. Affascinante, intelligente, sensuale e bellissima, Cristina fa impazzire tantissimi uomini. Molto amata e popolare anche sui social network, in particolar modo su Instagram, dove al suo profilo @cristinaincorvaia_official risultano iscritti quasi 100mila followers. Ha invece un profilo privato su Facebook. Ora conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, il lavoro e la vita privata.

Cristina Incorvaia – Foto: Instagram

Chi è Cristina Incorvaia? La biografia

Cristina Incorvaia – Foto: Facebook

Cristina Incorvaia è nata il 12 febbraio 1981, sotto il segno zodiacale dell’Acquario, a Marsala, città di oltre 80mila abitanti famosa per lo sbarco di Garibaldi e dei Mille dell’11 maggio 1860 e per la produzione dell’omonimo vino Marsala, per cui, dal 1987, è Città del Vino. Fisico perfetto, Cristina è alta 174 cm e pesa 58 chili. Ha conseguito il diploma di ragioniera. La sua frase preferita è: “Tutti abbiamo dentro un’insospettata riserva di forza che emerge quando la vita ci mette alla prova”. Sua cugina è Clizia Incorvaia, fashion blogger, ex gieffina vip, influencer e modella conosciuta soprattutto per essere l’ex moglie di Francesco Sarcina.

Chi è Cristina Incorvaia? Il lavoro

Dopo le scuole superiori ha lavorato presso un’azienda della sua città, Novara. Ha poi intrapreso la carriera di modella e indossatrice. Molti suoi shooting sono dedicati al mondo dei motori e della moda. Nel 2018 ha preso parte al trono over di Uomini e Donne come corteggiatrice dell’attore e personal trainer Gianluca Scuotto. Dalla chiacchierata e popolare trasmissione pomeridiana di Canale 5, ideata e condotta da Maria De Filippi, è uscita con David Scarantino. Nel 2019 Cristina e Davide hanno partecipato, come coppia, al reality Temptation Island 2019 condotto da Filippo Bisciglia. Cristina vorrebbe tornare nel parterre delle dame del trono over come ha confidato durante un’intervista rilasciata al nostro sito iGossip.it: “Si è vero tornerei nel programma, perché credo di meritare un’altra occasione dopo aver scoperto di essere stata letteralmente usata e presa in giro con la situazione passata. Chiaro è che ho fatto anche un MEA CULPA per non aver capito subito in che situazione mi trovassi ed una col mio carattere NON accetta certi comportamenti da nessuno, quindi ho lavorato su me stessa per comprendere il motivo per il quale in quel periodo mi sono fatta trattare in quel modo! Ora sono prontissima e più forte che mai per affrontare la gabbia di leoni. Nicola Vivarelli? Mi sembra un ragazzo interessante! Io però sono una donna più incline all’essere corteggiata, se fosse lui a corteggiare me? Lo escluderei solo in un caso, che dichiari il suo grande amore per Gemma Galgani!”.

Chi è Cristina Incorvaia? La vita privata

Cristina Incorvaia per iGossip.it

Cristina Incorvaia ha avuto una storia con l’ex corteggiatore ed ex tronista di Uomini e Donne, Cristian Gallella, molto prima che entrambi intraprendessero il percorso televisivo nel salotto di Maria De Filippi. La sua recente relazione con David Scarantino è terminata dopo Temptation Island. Perché? Cristina ha rivelato che la loro relazione è terminata a causa di atteggiamenti violenti da parte di Scarantino. Ora l’ex dama e “influencer anomala”, come si è definita ai nostri microfoni, è felicemente single. La vedremo presto a Uomini e Donne per trovare il suo principe azzurro? Noi speriamo proprio di sì!