Chi è Marco Fantini? Età, altezza, biografia, scelta Beatrice Valli, figli, Uomini e Donne e Instagram

Chi è Marco Fantini? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Quanto pesa? Quanti figli ha? Marco Fantini è diventato noto al grande pubblico per aver partecipato come tronista alla fortunata e chiacchierata trasmissione pomeridiana di Canale 5, Uomini e Donne, condotta e ideata da Maria De Filippi. Il suo trono classico si è concluso con la scelta di Beatrice Valli. Ora però conosciamolo meglio, scoprendo età, altezza, biografia, carriera e vita privata del modello e influencer.

Marco Fantini mostra il suo fisico scolpito – Foto: Instagram

Chi è Marco Fantini? La biografia

Marco Fantini – Foto: Instagram

Marco Fantini è nato il 29 settembre 1991, sotto il segno zodiacale della Bilancia, a Coreggio ma è cresciuto a Carpi. Ha rivelato di non aver avuto un’infanzia felice poiché è stato vittima di bullismo e ha sofferto molto per la mancanza d’affetto. Alto 193 cm, pesa 75 chili, occhi verdi, capelli castani e fisico bestiale per l’ex tronista di Uomini e Donne. Cura molto il proprio fisico con lo sport ed è appassionato di cucina macrobiotica. Gli piace curare il proprio viso con maschere di bellezze e creme idratanti. Ama la musica e uno dei suoi cantanti preferiti è Eros Ramazzotti.

Chi è Marco Fantini? La carriera

Dopo aver lavorato come cameriere e barista, Marco Fantini ha partecipato ad alcuni concorsi di bellezza. Ha vinto il titolo di Mister Modena ed è arrivato sesto al concorso internazionale di bellezza maschile Mister Universo. Nel 2014 è stato scelto come tronista del trono classico di Uomini e Donne. Al termine del suo percorso televisivo ha scelto Beatrice Valli. Dopo questa esperienza televisiva Fantini è molto richiesto come modello di brand di abbigliamento, accessori e gioielli oltre a lavorare come web influencer visto che al suo profilo Instagram risultano iscritti 1,5 milioni di follower.

Chi è Marco Fantini? La vita privata

Marco Fantini e Beatrice Valli con i figli in spiaggia – Foto: Instagram

Dal 2014 Marco è felicemente fidanzato con Beatrice Valli, già mamma di Alessandro, nato dalla precedente relazione d’amore con Nicolas Bovi. Marco e Beatrice sono genitori di Azzurra, nata nel 2017, e Beatrice, nata nel 2020.