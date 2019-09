Clarissa Marchese incinta di Federico Gregucci? Dopo aver celebrato il matrimonio, la coppia di Uomini e Donne è in dolce attesa? Il rumor si è iniziato a diffondere in Rete dopo alcune Instagram Stories sospette di Clarissa e Federico.

Perché si è scatenata subito la macchina del gossip? Numerosi fan della giovane coppia di Uomini e Donne hanno notato un interessante particolare durante le recenti IS: un pancino sospetto. In effetti l’ex Miss Italia è sempre stata in forma ed è per questo che appena si nota un po’ di rotondità scatta la curiosità.

Nella storia di Instagram, che ha scatenato i rumor, l’ex tronista siciliana del trono classico indossa un abito rosa e svasato. Clarissa tocca il pancino, che appare più rotondo del solito. Clarissa Marchese è davvero incinta? I due sposi vip non hanno voluto finora rilasciato dichiarazioni ufficiali. Inutile dire che i fan della coppia attendono con ansia l’annuncio della gravidanza. Stay tuned per saperne di più!

Redazione-iGossip