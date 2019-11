Claudia Dionigi di Uomini e Donne è allibita dai nuovi tronisti

Claudia Dionigi di Uomini e Donne è allibita e molto delusa dai nuovi tronisti. La fidanzata dell’ex tronista Lorenzo Riccardi ha dichiarato ai suoi follower di Instagram: “Se devo essere sincera questo trono mi sta lasciando sempre più allibita. In ogni caso ragazze ditemi quello che volete ma a me piace solo Giovanna, la vedo vera…magari poi mi sbaglierò non so vediamo cosa succederà. […] Il trono di Lorenzo? È stato bello, ogni tanto mi riguardo le puntate, almeno si rideva un po’…”.

Come procede la sua convivenza con Lorenzo? “La convivenza procede alla grande – ha detto Claudia -. Le discussioni ci sono come in ogni coppia ovviamente ma siamo tanto felici. […] Quando litighiamo lui fa finta di niente e cambia discorso, io sono molto permalosa e quindi mi faccio reggere parecchio”.

L’ex corteggiatrice ha parlato anche della fine della storia d’amore di Irene Capuano e Luigi Mastroianni: “Mi dispiace per entrambi, se c’è il sentimento le cose si superano piano piano altrimenti no”. Siete d’accordo con Claudia? Secondo voi Irene e Luigi torneranno insieme oppure come dicono alcuni era solo una storia da reality?

Redazione-iGossip