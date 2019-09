Claudia Dionigi su Lorenzo Riccardi: “Prima di lui ero incompleta”

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono innamorati e felicissimi. La coppia di Uomini e Donne ha scelto di andare a convivere da febbraio scorso. L’ex corteggiatrice del trono classico ha rivelato: “È stata una cosa talmente spontanea da parte di tutti e due che il giorno dopo siamo andati alla ricerca di casa… Non volevamo separarci e quindi così è stato… Poi è la mia prima convivenza in 28 anni, per me è stata una grande prova d’amore nei suoi confronti e mai me ne pentirei. […] Il primo ‘Ti Amo’? È stato lui, a Napoli in un albergo. Io gliel’ho detto una settimana dopo, volevo davvero esserne sicura”.

Claudia ha smentito di essere incinta: “Se dovessimo avere un baby cobra state tranquille che lo saprete. Sono sempre la stessa. Conduco la stessa vita di prima, sicuramente più frenetica per via dei vari spostamenti… però il mio tempo lo passo con il mio fidanzato, con la mia famiglia, con le mie amiche di una vita e con i miei cani. Se sono cambiata è perché prima ero incompleta – ha detto -, ora ho Lorenzo e sono la persona più felice del mondo. Lorenzo è molto più dolce di quel che mostra, un cucciolo di cobra… io di meno!”.

Per quanto riguarda invece la sua amicizia con Irene Capuano e Federica Spano, la fidanzata di Riccardi ha confessato: “Mi ricordo una sera eravamo uscite… stavamo facendo una storia e io ho fatto un verso strano… abbiamo riso un’ora, momenti bellissimi anche in camerino tra angoscia e risate, tutto”.

Redazione-iGossip