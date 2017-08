Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani di Uomini e Donne sono stati criticati duramente da alcuni follower per uno scatto postato sul profilo Instagram considerato troppo hot e volgare… Dopo aver festeggiato 7 mesi d’amore, Claudio e Ginevra sono finiti nel mirino di alcuni internauti per diversi motivi. In primis per un’immagine… Qual è la foto dello scandalo? Un’immagine davvero molto romantica e dolce che ritrae l’ex tronista del trono classico Claudio D’Angelo in costume in piscina mentre bacia la sua fidanzata sulla bocca. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è in topless ed è avvinghiata al suo principe azzurro. Uno scatto che per alcuni è stato considerato trash e volgare…

Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani di Uomini e Donne non hanno snobbato le critiche e le accuse. L’ex concorrente di Temptation Island 2016 ha replicato così: “Questi due sono semplicemente due persone che pensano a vivere e godersi il loro amore condividendo con tante persone attimi della loro vita (perché i social, vi sembrerà strano, nascono per questo). In questa foto non c’è nudo, non ci sono volgarità, c’è semplicemente una coppia che si ama tanto. Per quei pochi falsi bigotti invece, il mio invito è ad andare su altri profili se una foto vi disturba tanto, o meglio, mi correggo, se la nostra felicità vi disturba tanto. Peace & (more) love”.

Alcuni internauti hanno accusato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne di essere anoressica e di lanciare un messaggio sbagliato alle adolescenti. Anche in questo caso Ginevra Pisani ha replicato alle critiche: “Ti ringrazio. La cosa più brutta è mettere in ballo una malattia quando ci sono persone invece che davvero ne soffrono!”.

