Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani di Uomini e Donne festeggiano 7 mesi d’amore e sono più uniti che mai! Inizialmente erano in pochi a scommettere sul loro amore. In un’intervista rilasciata al programma di Radio Radio Non succederà più, condotto da Giada Di Miceli, l’ex tronista Claudio D’Angelo ed ex concorrente di Temptation Island 2016 ha dichiarato: “Questa è stata la nostra fortuna secondo me. A volte succede proprio il contrario. Tante coppie così acclamate poi magari finisco purtroppo dopo qualche mese. Forse per essere partiti in sordina, ce la siamo goduta per noi con calma e ad oggi possiamo dire che sono 7 mesi!”.

L’ex tentatore ha poi ricordato la sua esperienza a Temptation Island quando fu molto vicino a Georgette Polizzi che decise però di uscire con il suo fidanzato Davide Tresse: “Sinceramente non sapevo nemmeno quale fosse il ruolo del tentatore, l’ho interpretato un po’ a modo mio. Ci sono diversi modi per tentare: c’è il tentatore che salta addosso alla preda e c’è il tentatore che invece dialoga e cerca di capire chi ha davanti. Io mi sono limitato a fare quello, usando pochissimo le mani, probabilmente zero”.

Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani di Uomini e Donne litigano spesso, ma gli scontri durano pochi minuti. A presto con nuove news e anticipazioni sui personaggi di U&D!