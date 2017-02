Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani di Uomini e Donne formeranno una famiglia molto presto? L’ex corteggiatrice ha spiegato al settimanale di gossip Mio: “Sono la prima che vuole una famiglia. Però ci sono tempi da rispettare”. Come hanno trascorso la prima notte dopo la scelta? “A guardarci negli occhi – ha detto Ginevra Pisani -, ad abbracciarci e a dire Ma sei qui? Sei vero? È tutto reale?”.

L’ex tronista Claudio D’Angelo ed ex concorrente di Temptation Island 2016 ha parlato della sorpresa ricevuta dalla sua fidanzata: “Quando sono andato via da Napoli, ho chiesto a Ginevra: Quando vieni a conoscere in maniera ufficiale i miei?. Lei mi ha risposto: Ora ci sarà il Natale, sarò impegnata a Napoli. In realtà si era messa già d’accordo con mia mamma per farmi una sorpresa…. Ho trovato Ginevra sul divano con mio babbo, è stato pazzesco!”. Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani di Uomini e Donne andranno a convivere a Riccione.

Per quanto riguarda la sua ex corteggiatrice Sonia Lorenzini, l’ex tronista di Uomini e Donne Claudio D’Angelo ha asserito: “È scappata troppe volte da me. Poteva esserci anche un interesse, però quando mi sono sentito trattato come uno a cui dare poco credito, non l’ho accettato. Il giorno della scelta non le ho parlato perché non volevo distrazioni, ero sereno… E poi volevo dedicare un momento a Ginevra, volevo farle capire che volevo lei”.

A presto con nuove news su Claudio e Ginevra!