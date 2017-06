Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani di Uomini e Donne si uniranno in matrimonio, ma non nell’immediato. “C’è tempo – ha detto Claudio a Nuovo – Però sono sicuro che il mio futuro sia accanto a Ginevra: immagino già il nostro matrimonio con lei, vestita di bianco, a piedi nudi sulla sabbia”. L’ex tronista del trono classico ha dichiarato al settimanale di gossip che farà la proposta di nozze all’improvviso, in maniera originale e intima, e senza spettatori: “In quel’occasione vorrei che lei si emozionasse solo per me”.

Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani di Uomini e Donne litigano spesso, ma gli scontri durano pochi minuti.

L’ex tronista Claudio D’Angelo ed ex concorrente di Temptation Island 2016 ha infatti dichiarato a Nuovo: “Abbiamo caratteri forti ma mi piace che lei riesce a tenermi testa con la sua personalità: quando ho torto non me la dà vinta, Però, dopo due minuti che litighiamo, ci cerchiamo per fare la pace e proviamo a creare qualcosa di costruttivo anche sulla base dello scontro. Lo considero un altro piccolo mattone che va a cementare la nostra relazione sempre più matura”.

A presto con nuove news e indiscrezioni su Claudio e Ginevra!