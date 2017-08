Claudio Merangolo sul trono gay di Uomini e Donne?

Claudio Merangolo sarà il nuovo tronista del trono gay di Uomini e Donne? Lo scoop è stato lanciato da Alberto Dandolo di Dagospia e Oggi. Inizialmente Dandolo non aveva di certo elogiato il possibile successore di Claudio Sona al trono gay, ma poi ha fatto un passo indietro facendo mea culpa.

“Io quando sbaglio so tornare sui miei passi – ha scritto il blogger Alberto Dandolo – Attraverso amici comuni e un po’ di indagini ho capito che è un bravo ragazzo. Spero che la redazione di Uomini e Donne non si faccia condizionare dal mio post precedente. Questo è il Claudio giusto. Spero che la redazione di Uomini e Donne e Raffaella Mennoia non si facciano condizionare dal mio post precedente. Forse questo è il Claudio giusto”.

L’ex postina di C’è posta per te e autrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, ha prontamente risposto al blogger: “Non ci saranno preclusioni per quanto riguarda il programma e Claudio verrà valutato senza preconcetti e pregiudizi. Grazie per avermi informata”.

Lo vedremo a settembre sul trono gay? Pare proprio di sì!