Claudio Sona e Mario Serpa si sono lasciati! E’ già scoppiata la prima coppia gay di Uomini e Donne! I due protagonisti della prima edizione del trono gay della famosa e popolare trasmissione pomeridiana di Canale 5, ideata e condotta dalla star tv Maria De Filippi, hanno preso strade separate! Già da diverse settimane si era spettegolato molto sul web e sulla carta stampata in merito a una loro crisi di coppia e i rumor sulla loro storia d’amore considerata soltanto “mediatica” da molti detrattori erano diventati sempre più insistenti e pressanti. Ora Claudio Sona e Mario Serpa di Uomini e Donne hanno confermato la rottura mediante i social network. Hanno infatti pubblicato due post sui rispettivi profili Instagram per fare chiarezza una volta per tutte sulla fine del loro amore, che secondo molti detrattori non sarebbe mai sbocciato!

Il titolare veronese di un bar gayfriendly Claudio Sona ha annunciato la rottura con queste parole: “Mi dispiace che il silenzio di questi giorni sia stato mal interpretato. Non abbiamo mai preso in giro nessuno, ma abbiamo solo avuto bisogno di tempo per capirci e confrontarci. Anche se la relazione tra me e Mario è nata pubblicamente, è impossibile farvi capire tutto quello che c’è stato e che è successo tra noi in questo periodo. Siete liberi di avere la vostra opinione – ha sottolineato l’ex tronista del trono gay di Uomini e Donne -, io non bloccherò nessun utente perché credo nella libertà di espressione. Mi riserverò di farlo solo nel caso in cui ci fossero commenti discriminatori o volgari. Ringrazio immensamente tutte le persone che mi sostengono con il loro affetto e la loro comprensione. Spero di tornare presto a sorridere e a divertirmi con voi”.

Molto più determinato e schietto il pensiero dell’ex corteggiatore del trono gay, Mario Serpa, che sul suo profilo Instagram ha scritto: “Ciao ragazzi, sono stati giorni di silenzio, ma non vogliamo prendere in giro nessuno.

Abbiamo scelto di far nascere questa relazione pubblicamente e quindi è doveroso condividere con voi i nostri pensieri. Siamo due persone normali che trovano difficoltà durante un percorso e hanno difficoltà a superarle. Claudio è stato una persona importante a cui ho voluto e voglio bene. Detto ciò spero che continuate a volere bene ad entrambi. Grazie di tutto”.

I fan di questa prima coppia gay nata nel salotto tv di Maria De Filippi sono sotto shock!