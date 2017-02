Claudio Sona e Mario Serpa di Uomini e Donne: troppo rumore per nulla?

Claudio Sona e Mario Serpa di Uomini e Donne sono sempre al centro delle polemiche e del gossip, anche se il trono gay è finito ormai già da un pezzo! Sulla veridicità del loro amore si è scritto e detto molto in questi ultimi mesi. Alcuni pensano che sia solo un amore mediatico o meglio sia solo business, tra questi c’è sicuramente il celebre e potente stilista Stefano Gabbana che ha accusato Claudio Sona di essere un bugiardo. Il titolare veronese di un bar gayfriendly Claudio Sona va avanti per la sua strada e si gode la sua storia gay con Mario Serpa. Troppo rumore per nulla?

Qualche giorno fa al al programma Non succederà più, condotto sulle frequenze di Radio Radio da Giada Di Miceli, Claudio Sona e Mario Serpa hanno ribadito il loro amore. Il pr Mario ha dichiarato: “Siamo due persone estremamente normali, due persone che fuori dal contesto televisivo si stanno vivendo davvero per quella che può essere la vita quotidiana di tutte le persone… fortunatamente e sfortunatamente abbiamo un’età molto più alta di quella solita di Uomini e Donne, abbiamo un lavoro, un’età, degli amici, una famiglia… cerchiamo di stare assieme il più possibile, però ovviamente con le difficoltà che comporta questa lontananza. Il fatto di non mettere foto assieme è proprio perché fisicamente non eravamo assieme e poi perché due persone per stare bene non lo devono dimostrare sui social, ma devono sentirlo loro”.

Claudio ha poi parlato del tatuaggio della discordia. L’ex tronista si è tatuato lo stesso simbolo dell’ex compagno Juan Fran Sierra. “Non penso che per forza due persone si debbano lasciare in malo modo e portare rancore – ha spiegato Sona – penso che siamo persone grandi e mature da mantenere un rapporto civile… sicuro anche con Mario un tatuaggio ci sarà!”. Mario Serpa ha poi aggiunto: “A me lo avevo detto, non ci vedevo nulla di male, poi lo sai com’è internet, no? […] Ne ha tanti altro! Su quello sono tranquillo…”.

Mario non si vede sposato per ora, ma tra 10 anni. Claudio Sona ha poi affermato che Mario potrebbe essere la persona giusta per affrontare la vita!