Claudio Sona di Uomini e Donne ha inviato una lettera di diffida tramite il suo avvocato ad Alberto Dandolo di Dagospia e Oggi. Il primo tronista gay nella storia della fortunata e chiacchierata trasmissione pomeridiana di Canale 5, ideata e condotta dalla regina di Mediaset Maria De Filippi, ha diffidato il giornalista perché da oltre un mese divulga sui social e sui siti web e giornali contenuti in testo e video gravemente ingiuriosi e diffamatori.

La replica di Dandolo non si è fatta attendere e sui suoi profili social ha scritto: “Sola, ci volevano tre avvocati per una diffida? Perché non quereli? Fai le diffide come una Francesca Cipriani qualunque (con tutto il rispetto per Francy)? Ma non provi manco un filino di vergogna? Perché non autorizzi Juan Fran Sierra a pubblicare? Perché? Rispondi ca…! Perché? Io so perché…”.

Lo scandalo Claudio Sona è scoppiato con veemenza e forza diverse settimane fa quando Juan Fran Sierra ha confessato sui social di aver avuto una storia d’amore con l’ex tronista gay quando era sul trono omosessuale. Se finora l’ex corteggiatore gay Mario Serpa era stato piuttosto diplomatico e clemente nei confronti di Claudio Sona, anche Serpa ha deciso di prendere posizione e ha lanciato una stoccata al vetriolo che non è passata affatto inosservata: “Si è preso gioco dei miei sentimenti“. L’ex corteggiatore del trono gay dal passato eterosessuale è davvero deluso e amareggiato. Ma non è finita qui! Alberto Dandolo ha scritto sul settimanale Oggi e su Dagospia che l’ex tronista non è più single ma è in love con Gerardo Di Gennaro!

Questo scandalo davvero molto fragoroso e bollente avrebbe spinto la regina di Mediaset Maria De Filippi a sospendere se non proprio a cancellare del tutto il trono gay!