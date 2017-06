Claudio Sona di Uomini e Donne continua a fare passi falsi, senza dire tutta la verità sullo scandalo che ha travolto il trono gay. I fan della fortunata e chiacchieratissima trasmissione di Canale 5, ideata e condotta dalla regina di Mediaset Maria De Filippi, sono su tutte le furie poiché il primo tronista gay nella storia del programma tv di Canale 5 avrebbe portato avanti con grande opportunismo e business il suo trono pur essendo legato sentimentalmente allo spagnolo Juan Fran Sierra, ex fidanzato del celebre stilista italiano Stefano Gabbana, prendendo in giro milioni di italiani. Un po’ come era già successo con altri ex tronisti di Uomini e Donne, Lucas Peracchi e Alessio Lo Passo giusto per citarne alcuni.

La redazione di Uomini e Donne trema, anche perché vi erano già parecchi indizi sul Sonagate che sono stati incredibilmente messi da parte in tutti questi mesi… a anche la padrona di casa Maria De Filippi non aveva indagato abbastanza sull’indiscrezione che Alberto Dandolo di Oggi e Dagospia le aveva svelato ad agosto 2016…

L’ex corteggiatore ed ex fidanzato di Claudio Sona, Mario Serpa, non ha voluto infierire contro l’ex tronista anche se si è detto sorpreso e amareggiato per ciò che circola sul web in questi ultimi giorni. L’ex fidanzato di Claudio Sona di Uomini e Donne ha poi sottolineato che il suo percorso a Uomini e Donne è stato vero e sincero. Juan Fran Sierra e Stefano Gabbana lo incalzano sui social a dire tutta la verità, ma lui preferisce continuare a recitare in modo goffo e ridicolo la sua parte…

Sul suo profilo Instagram, Claudio Sona ha infatti scritto: “Dietro a Uomini e Donne ci sono persone meravigliose che lavorano con sacrificio e passione per rendere il programma sempre migliore, anno dopo anno. Ho intrapreso i casting come tutti gli altri e, dopo una serie di incontri, sono stato selezionato. La redazione agisce sempre con la massima professionalità e trasparenza, nel rispetto dell’individualità di tutti i partecipanti. U&D parla al suo pubblico in modo sincero, senza alcuna intenzione di ingannare o prendere in giro i telespettatori. È un programma che racconta storie vere e da anni appassiona milioni di persone. Mi auguro che in futuro possano essere sempre di più: lo meritano per l’impegno e l’amore che ci mettono tutti i giorni. Ringrazio Uomini e Donne per avermi fatto provare tante e nuove emozioni”.

Juan Fran Sierra, ex fidanzato di Claudio Sona, ha prontamente smentito l’ex tronista gay e ha commentato: “And the Oscar goes to… Claudio Sona. Dammi l’ok per far vedere qualcosa ai tuoi fan… dai…”.

Tutti i fan di Uomini e Donne non vedono l’ora che finisca questa pagliacciata e farsa mediatica di Claudio Sona, che per la comunità lgbt italiana rappresenta davvero una brutta e vergognosa pagina televisiva.