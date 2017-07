Claudio Sona di Uomini e Donne si è fidanzato con Gerardo Di Gennaro? Il primo tronista gay nella storia della fortunata e chiacchierata trasmissione pomeridiana di Canale 5, ideata e condotta dalla regina di Mediaset Maria De Filippi, è quotidianamente al centro del gossip e delle polemiche perché come ha rivelato il suo ex fidanzato Juan Fran Sierra era fidanzato con l’aitante ex compagno del celebre stilista italiano Stefano Gabbana quando era sul trono omosessuale. Se finora l’ex corteggiatore gay era stato piuttosto diplomatico e clemente nei confronti di Claudio Sona, ora Mario ha deciso di prendere posizione e ha lanciato una stoccata al vetriolo che non è passata affatto inosservata: “Si è preso gioco dei miei sentimenti“. L’ex corteggiatore del trono gay dal passato eterosessuale è davvero deluso e amareggiato. Ma non è finita qui! Alberto Dandolo ha scritto sul settimanale Oggi e su Dagospia che l’ex tronista non è più single.

Alberto Dandolo ha scritto anche una lettera aperta sul suo profilo Instagram indirizzata a Claudio: “Mio caro,

noto che le sue ospitate in discoteca ultimamente sono animate da fischi e insulti. Me ne dispiace. Detesto il dissenso quando si esprime in forme volgari o, peggio ancora, violente”.

“Ma adorato Sola – ha proseguito Dandolo -, stia molto attento ad associare, come ha fatto, il concetto di omofobia a quei fischi. Chi in discoteca le urla la qualunque con veemenza sicuramente è nel torto, ma sappia che quegli insulti non hanno nulla a che fare con le sue inclinazioni sessuali! Evidentemente la gente sta comprendendo la sua istrionica natura e non vuole più essere garbata. Mi ascolti, si goda il suo ultimo flirt con l’aitante Gerardo Di Gennaro (in foto) e ricominci ad occuparsi a pieno regime del suo locale. Tra un po’ in discoteca entrerà pagando regolarmente l’ingresso. Come ha sempre fatto. Inoltre per lei la tv sarà solo un miraggio. Dopo gli ultimi accadimenti il GF Vip se lo dovrà ahimè vedere da casa. Spero che al noto reality possa invece partecipare Mario Serpa. Si è chiesto perché lui invece, a differenza sua, in discoteca viene applaudito? PS: io adorerei nella casa del GF Vip anche il mitologico Juan Fran Sierra. Juan e Mario insieme in tv!!! ADOREREI!!! Feliz domingo!!!”.