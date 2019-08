Costantino Vitagliano vuole tornare sul trono di Uomini e Donne. Il re dei tronisti ha lanciato un appello a Maria De Filippi dalle pagine del settimanale di cronaca rosa DiPiù. Negli anni d’oro Costantino guadagnava grandi cifre. Aveva tanti impegni lavorativi programmati per lunghi periodi, viaggiava da una parte all’altra d’Italia senza sosta, dormiva pochissimo, ma incassava cifre da capogiro.

Negli ultimi anni il re dei tronisti di Uomini e Donne ha partecipato ad alcuni reality show, l’ultimo è stato il Grande Fratello Vip 1, ma è un po’ scomparso dalle scene.

Il papà vip di Ayla, nata dalla storia d’amore con Elisa Mariani, ha dichiarato a DiPiù: “Da quando sono diventato papà di Ayla mi sono ammorbidito. Non prendo più la vita a morsi, cerco la tranquillità, sogno anche io una favola sentimentale in cui mia figlia sarà sempre al centro delle mie attenzioni”. La sua relazione con la bella indossatrice è naufragata un bel po’ di tempo fa e ora punta al ruolo di cavaliere del trono over: “Un ritorno a Uomini e Donne? E perché no? Dovrei fare il trono over, ovviamente, perché non sono più un ragazzino. Ma il fisico e la spregiudicatezza non mi mancano e credo che verrebbero a corteggiarmi ragazze di venti e trent’anni. Con una differenza rispetto al passato: allora pensavo più al successo che all’amore. Oggi penserei soprattutto a trovare l’anima gemella”.

Costantino Vitagliano di Uomini e Donne ha ricordato la sua chiacchierata e mediatica relazione d’amore con Alessandra Pirelli: “Avevo altro per la testa: mi sentivo il re del mondo. È andata come doveva andare… i rapporti con Alessandra oggi sono inesistenti, ma senza rancore. Dopo che ci siamo lasciati, io l’ho ricontattata quando è stata male per un intervento chirurgico. Allora stava con un calciatore e non ha voluto parlarmi. Poi, tempo dopo, ci siamo visti, abbiamo parlato, ricordando i vecchi tempi. Ma non è riscattata la scintilla e le nostre strade si sono divise per sempre. So che Alessandra ora è una moglie e mamma felice”.

A settembre lo ritroveremo sul trono over di U&D? Staremo a vedere!

Redazione-iGossip