Cristina Incorvaia difende Gemma Galgani: “Vive l’amore in modo adolescenziale”

Cristina Incorvaia ha difeso a spada tratta Gemma Galgani, sottolineando il fatto che la celebre dama del trono over vive l’amore in modo adolescenziale. Ha rilasciato un’intervista al settimanale di cronaca rosa Mio in cui ha commentato la nascente frequentazione tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, in arte Sirius.

Cristina ha spiegato al settimanale: “È una donna sensibile, sentimentale, un po’ ragazzina, che vive l’amore in modo adolescenziale: mi fa tenerezza”.

Archiviata la storia con David Scarantino, Cristina non esclude che possa tornare a sedersi nel parterre femminile per trovare l’anima gemella: “Tornerei, perché dopo la storia con David sono diventata caratterialmente più forte, più consapevole e preparata. Durante il trono over vedevo già che era poco delicato nei miei confronti, ma ci sono cascata”.

Poi ha fornito un consiglio per le coppie di Temptation Island: “Consiglio a tutti di essere se stessi, godendo delle emozioni e rapportandosi agli altri, perché stando insieme 24 ore al giorno è normale che nascano degli affetti”.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi di Uomini e Donne!