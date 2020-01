Cristina Incorvaia e David Scarantino ai ferri corti: volano insulti sui social

Cristina Incorvaia e David Scarantino sono ormai ai ferri corti. Dopo aver posto la parola fine alla loro storia in seguito alla partecipazione a Temptation Island, i due ex personaggi di Uomini e Donne sono in guerra sui social e molto presto anche in tribunale.

Tutto è iniziato quando l’uomo ha pubblicato su Instagram una storia indirizzata proprio alla sua ex: “Parli male di me, ma parli ancora di me. Sai come si intitola tutto ciò? Ossessione. Sono soddisfazioni queste”.

Cristina ha subito replicato pubblicando una serie di commenti negativi contro Scarantino: “Dato che mi nominano… Se vuoi essere al centro dell’attenzione devi essere un talento, altrimenti sei un pagliaccio”.

L’ex dama di Uomini e Donne ha continuato scrivendo: “Un talento c’è però… maltrattare tutti… attenti a credervi indimenticabili… che farete la fine delle password. Volevo avvisare quelle terze persone che hanno fatto dei post con insulti e calunnie varie che presto riceveranno mie notizie tramite il mio studio legale. Dopo aver visionato i vari screen, all’avvocato brillavano gli occhi… buone feste, leoni da tastiera”.

Della serie c’eravamo tanto amati…