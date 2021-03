Cristina Incorvaia vuole tornare a Uomini e Donne e sogna il matrimonio e la maternità

Cristina Incorvaia è stata ospite oggi pomeriggio della rubrica Instagram intitolata I Sogni C…ostruiti dell’opinionista pugliese Vito Maria Camposeo. La sensuale, affascinante e bellissima ex dama del trono over di Uomini e Donne ed ex concorrente di Temptation Island ha risposto a tantissime curiosità del conduttore, dei follower e anche a diverse nostre domande. La modella, influencer e ballerina professionista siciliana ha parlato dei suoi percorsi a Uomini e Donne e Temptation Island, ma ha svelato anche alcuni suoi sogni da costruire…

Cristina Incorvaia – Foto: Facebook

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagna copiando gli investimenti dei migliori Trader! Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

Archiviata la sua chiacchierata e discussa storia d’amore con David Scarantino, Cristina Incorvaia ha confessato di aver sofferto molto in amore per colpa di un uomo narcisista, egoista e manipolatore. Ha chiarito una volta per tutte che il suo flirt con l’ex tronista Cristian Gallella risale a tanti anni fa, molto prima che entrambi facessero parte del programma tv di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi. L’ex corteggiatrice di Alessio Lo Passo ha rivelato che attualmente è felicemente single.

Ha rivelato che un concorrente fidanzato dell’ultima edizione del reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ci ha provato con lei sui social, ma ha risposto picche. Lei sogna di incontrare l’uomo della sua vita e vorrebbe tornare molto volentieri a Uomini e Donne. L’altro suo grande sogno è diventare mamma: “Sogno una famiglia unita”.

Ma non è finita qui! Cristina ha rivelato: “C’è un sogno ancora non realizzato ed è anche un progetto che spero di concretizzare quanto prima. Siccome sono molto vicina alle donne vittime di violenza, vorrei fondare un’associazione per le vittime di violenza psicologica e non. Anche io ho avuto un’esperienza simile in tal senso. Ho già in mente il nome da dare a questa associazione”.