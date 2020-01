Daniele Dal Moro sul trono di Uomini e Donne: Martina Nasoni va all’attacco

Daniele Dal Moro è il nuovo tronista del trono classico di Uomini e Donne. La sua ex fidanzata Martina Nasoni non l’ha presa affatto bene. La giovane modella ternana ha riportato alcune frasi celebri di Luigi Pirandello sul suo profilo Instagram: “Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti”, ha scritto la “ragazza di latta” e vincitrice del Grande Fratello, parole che sembrano chiaramente riferite al suo ex compagno.

Il popolo del web si è diviso in due e gli appassionati di Uomini e Donne si sono subito scatenati. C’è chi apprezza la scelta della redazione e chi la critica. E voi che cosa ne pensate? Vi piace il neo tronista di Uomini e Donne?