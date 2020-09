Davide Donadei di Uomini e Donne: “Non sopporto le donne sguaiate”

Davide Donadei di Uomini e Donne non sopporta le donne sguaiate. Le confidenze del giovane ristoratore di 25 anni originario del Salento sono state raccolte da Uomini e Donne Magazine. Con il suo sorriso e la sua timidezza ha già conquistato il pubblico del famoso e chiacchierato programma pomeridiano di Canale 5.

Il neo tronista pugliese ha dichiarato: “Questo percorso per me rappresenta una vita d’uscita da un momento buio e monotono. Ho vissuto la mia vita in modo molto passivo. […] Quest’avventura vorrei che fosse il riscatto personale per tutto ciò che mi è successo. Mi piacerebbe che le persone riuscissero a conoscermi meglio. Davide in amore è una persona molto dolce. Mi piace essere presente nella vita della donna che ho vicino, ci tengo a curare ogni minimo dettaglio. Quando sono innamorato mi sento una persona migliore”.

Per quanto riguarda il confronto con l’altro tronista ha asserito: “Mi piace il confronto soprattutto perché è un’occasione per conoscere le persone che ho di fronte anche attraverso altre situazioni. Per il momento non mi spaventa questa situazione. Gianluca è un ragazzo educato e, qualora dovesse esserci un dibattito tra di noi, credo che riusciremo a confrontarci in modo sano. Siamo sicuramente due ragazzi molto diversi per modi di vivere e abitudini”.

