Deianira Marzano contro Gemma Galgani: “Opportunista che coglie la palla al balzo”

Deianira Marzano si è scagliata contro la dama torinese del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani, accusandola di essere un’opportunista per aver accettato le lusinghe da parte di un ragazzo così giovane come Nicola.

L’ex presunta fidanzata dell’ex cavaliere toscano del trono over di Uomini e Donne, Giorgio Manetti, è stata silurata dalla nota blogger sui social.

Rispondendo ad alcune domande dei suoi follower, Deianira ha dichiarato: “Cosa penso di Gemma? Che è un’opportunista che coglie la palla al balzo…Allora tu e Sirius vi dovete dare anche un bel bacio e andate fino in fondo e dimostrate davvero che la cosa possa essere fattibile invece di fare i furbettini”.

Deianira Marzano ha poi proseguito: “Tu Gemma che hai sempre fatto la gne gne…Comunque tu cara ci sei stata al gioco e quindi a questo punto vacci fino in fondo…”.

La psicologa Ilaria Squaiella ha provato a spiegare quello che è successo tra Gemma e il giovane Sirius: “Una donna di età importante è una compagna, un’amica, un’amante esperta e anche una mamma, racchiude dentro di sé moltissimi aspetti che possono attrarre un uomo più giovane, da un lato maturo per la sua età e dall’altro bisognoso di attenzioni e conferme. Molto spesso la visione di fotografie, filmati o una conoscenza mediatica, come nel caso di Sirius nei confronti di Gemma, è sufficiente per alimentare la fantasia e il nostro lato romantico”?.

E voi che cosa ne pensate? Condividete la critica di Deianira? O fa bene Gemma a godersi questa frequentazione con un ragazzo così giovane?