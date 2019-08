Deianira Marzano rivela: “Un autore ci provava con le corteggiatrici di Uomini e Donne”

Deianira Marzano ha rivelato su Instagram Story che un autore ci provava con le corteggiatrici di Uomini e Donne. La denuncia shock dell’opinionista ha lasciato tutti senza parole. La “terribile” blogger ha mostrato le prove di alcuni messaggi compromettenti di uno degli autori di U&D che ci provava con alcune corteggiatrici durante il trono di Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni.

“Il mio amico portava le ragazze a Uomini e Donne tra cui tante che poi sono diventate troniste ed hanno fatto le loro scelte – ha esordito Deianira attraverso alcune Instagram Stories -. Durante il trono di Lorenzo e Luigi c’erano delle ragazze che li andavano a corteggiare e che erano state proposte da questo mio amico. Queste ragazze si sono lamentate con lui perché praticamente c’era un autore che gli scriveva in privato e gli chiedeva di andare a fare l’aperitivo o di uscire. Questo mio amico, dato che per loro era un manager, dopo aver scoperto ciò fece un casino e scrisse uno stato. Poi, però, fu contattato dalla redazione e dalla Mennoia che gli dissero ‘Non ti preoccupare! Per favore leva quello stato!’ assicurandogli che avrebbero licenziato questo autore… cosa mai fatta… è stato messo tutto a tacere! Io sono sicura che Maria, che è una persona molto per bene, sia all’oscuro di tutto ciò che accade perché quello che è successo è una gravissima mancanza di rispetto e professionalità”.

Deianira Marzano ha poi aggiunto: “Non ci lamentiamo, è un cane che si morde la coda. Le persone che vengono lì e prendono in giro fanno bene. Pensano: ‘Se lo fanno gli autori è tutto un circo?!’. Si possono anche fare minacce di diffida tranquillamente ma io ho detto solo cose vere che sono comprovate. Quindi, se dovessimo trovarci dinnanzi ad un giudice, ovviamente, io porterei cose vere. In qualità di opinionista anche del web ho tutto il diritto di dare la mia opinione su fatti che un po’ mi puzzano”.

Redazione-iGossip