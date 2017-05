Desirée Popper di Uomini e Donne ha abbandonato il trono! Le ultime news e anticipazioni davvero scoppiettanti e fragorose sulla tronista sono state diffuse dal sito internet della fortunata e famosa trasmissione pomeridiana di Canale 5, ideata e condotta dalla regina di Mediaset Maria De Filippi. La collega di Rosa Perrotta, Desirée Popper, ha sorpreso davvero tutti con la sua non scelta!

Ecco le anticipazioni e le ultime news sulla puntata registrata ieri 11 maggio 2017, in cui Luca Onestini ha fatto la sua scelta: Soleil Sorgé.

“Maria spiega l’assenza dal trono di Desirée e lo fa partendo da un filmato – si legge sul sito di Uomini e Donne – che riassume gli episodi dell’ultima messa in onda (10/5), quindi segue il dopo puntata in cui Mariano riceve un biglietto della tronista che lo inforna non lo porterà in esterna, lui cerca di capirne le ragioni; stesso biglietto riceve Simone, la stessa cosa accade a Riccardo; Mattia invece l’esterna la fa, la invita a fare una gita a Capri e durante il percorso in aliscafo e poi in barca le dice che non la vede con nessuno meglio che con lui, la giornata si snoda in luoghi meravigliosi e si conclude con una cena elegantissima sul golfo , lei chiude che si spengano le telecamere per due ore, ma Riccardo in studio si dispiace per Mattia perché l’ha vista distante e fredda!”.

La tronista entra e poi abbandona lo studio tv. “Entra Desirée, in studio c’è un silenzio rumoroso – si continua a leggere sul sito – Mattia aspetta che lei parli e tutti aspettano la stessa cosa, finalmente lei dice che ha cercato di innamorarsi con tutte le sue forze ma non è successo, non riesce a pensare a se stessa e Mattia fuori insieme, lo sente come un amico… e anche gli altri sono ottime persone ma lei non è coinvolta. Gianni trova assurda questa decisione a due puntate dalla fine, Mattia è furioso e trova la cosa inconcepibile perché sa cosa hanno provato insieme…Rosa gli dice che forse si è fatto un film e Maria concorda, la tronista spiega che le cose sono cambiate dopo il loro bacio perché è lì che le strade si sono separate, Gianni le chiede se ha qualcuno fuori, lei nega e Mattia, deluso lascia lo studio senza salutarla; Desirée ringrazia tutti ma Rosa ha qualcosa da dirle, lei non ascolta, saluta i suoi ex corteggiatori e lascia lo studio. Mariano sta per uscire ma poi viene trattenuto in studio, Simone si sente preso in giro, invece Riccardo ci aveva visto giusto ma le è grato lo stesso per le belle sensazioni, Gianni è convinto che lei abbia sempre recitato, Riccardo la difende ma Maria trova che non avere accettato il confronto con Rosa sia stato uno sbaglio”.

Un addio davvero inaspettato e clamoroso, non credete?