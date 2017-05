Desirée Popper di Uomini e Donne ha abbandonato il trono classico della fortunata e famosa trasmissione pomeridiana di Canale 5, ideata e condotta dalla regina di Mediaset Maria De Filippi, durante la puntata registrata l’11 maggio 2017, in cui Luca Onestini ha fatto la sua scelta: Soleil Sorgé. La collega di Rosa Perrotta, Desirée Popper, ha sorpreso davvero tutti con la sua non scelta, gettando nello sconforto i suoi corteggiatori.

Prima di passare alle dichiarazioni post addio di Desirée rilasciate al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, è opportuno fare un passo indietro.

Ecco cosa è successo l’11 maggio 2017:

“Maria spiega l’assenza dal trono di Desirée e lo fa partendo da un filmato – si legge sul sito di Uomini e Donne – che riassume gli episodi dell’ultima messa in onda (10/5), quindi segue il dopo puntata in cui Mariano riceve un biglietto della tronista che lo inforna non lo porterà in esterna, lui cerca di capirne le ragioni; stesso biglietto riceve Simone, la stessa cosa accade a Riccardo; Mattia invece l’esterna la fa, la invita a fare una gita a Capri e durante il percorso in aliscafo e poi in barca le dice che non la vede con nessuno meglio che con lui, la giornata si snoda in luoghi meravigliosi e si conclude con una cena elegantissima sul golfo , lei chiude che si spengano le telecamere per due ore, ma Riccardo in studio si dispiace per Mattia perché l’ha vista distante e fredda!”.

La tronista entra e poi abbandona lo studio tv. “Entra Desirée, in studio c’è un silenzio rumoroso – si continua a leggere sul sito – Mattia aspetta che lei parli e tutti aspettano la stessa cosa, finalmente lei dice che ha cercato di innamorarsi con tutte le sue forze ma non è successo, non riesce a pensare a se stessa e Mattia fuori insieme, lo sente come un amico… e anche gli altri sono ottime persone ma lei non è coinvolta. Gianni trova assurda questa decisione a due puntate dalla fine, Mattia è furioso e trova la cosa inconcepibile perché sa cosa hanno provato insieme…Rosa gli dice che forse si è fatto un film e Maria concorda, la tronista spiega che le cose sono cambiate dopo il loro bacio perché è lì che le strade si sono separate, Gianni le chiede se ha qualcuno fuori, lei nega e Mattia, deluso lascia lo studio senza salutarla; Desirée ringrazia tutti ma Rosa ha qualcosa da dirle, lei non ascolta, saluta i suoi ex corteggiatori e lascia lo studio. Mariano sta per uscire ma poi viene trattenuto in studio, Simone si sente preso in giro, invece Riccardo ci aveva visto giusto ma le è grato lo stesso per le belle sensazioni, Gianni è convinto che lei abbia sempre recitato, Riccardo la difende ma Maria trova che non avere accettato il confronto con Rosa sia stato uno sbaglio”.

Ora Desirée Popper ha spiegato le ragioni del suo abbandono a Tv Sorrisi e Canzoni: “Sogno di avere un marito e dei figli e speravo che Uomini e Donne potesse regalarmi un’occasione. Tra loro all’inizio c’era qualcuno che mi piaceva, almeno fisicamente: poi, però, è stata soprattutto una questione di carattere. Non mi piacciono gli uomini altezzosi e quelli che ostentano: per me più delle cose materiali contano i valori”.

L’ex tronista di Uomini e Donne spera di poter trovare al di fuori degli studi tv il suo fidanzato ideale, che dovrà essere carismatico e molto sicuro di sé. Staremo a vedere! Stay tuned!