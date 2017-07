Desirée Popper di Uomini e Donne svela il suo passato difficile

Desirée Popper di Uomini e Donne ha raccontato il suo difficile e travagliato passato durante un’intervista concessa al settimanale Spy. Come ben ricorderete Desirée lasciò il trono classico della fortunata e famosa trasmissione pomeridiana di Canale 5 senza fare alcuna scelta, scatenando l’ira dei suoi corteggiatori. Ecco il racconto straziante della sua adolescenza.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato: “Sono sempre alla ricerca di un uomo forte, sì. Mio padre era un poco di buono, aveva 20 anni entrava e usciva di prigione. E durante una fuga ha rapito mia madre, che all’epoca aveva 13 anni. L’ha messa incinta. Sono nata io e subito dopo l’ha rimessa incinta. A 14 ha avuto mia sorella. A questo punto per fuggire da questa situazione è scappata lasciandoci dai suoi suoceri. I nostri nonni”.

La collega di Rosa Perrotta, Desirée Popper, ha sentito molto la mancanza e l’affetto dei suoi genitori. “Mia madre non è più tornata – ha raccontato la modella -, per anni e anni. Mentre mio padre si è ammalato di Aids, mia nonna è morta. Non avevamo più soldi, perché i miei nonni avevano speso tutto per curare mio padre. Mia sorella a 13 anni già conviveva con il fidanzato“. Per poi aggiungere: “Fino ai 18 anni mi occupavo del nonno malato e lavoravo in una falegnameria, frequentando la scuola serale. Erano mio padre e la sua convivente, però, a prendersi il mio stipendio. Ad aiutarci c’era solo una zia. Poi, il nonno è morto e anche il mio fidanzato di allora”.

La sua vita è radicalmente cambiata grazie a una zia, che l’ha ospitato per i primi tempi. Ora vive da sola con la sua cagnolina.

Perché Desirée Popper di Uomini e Donne ha lasciato il trono? “Perché il pubblico mi attaccava, non capiva che, con una storia come la mia, non riuscirei mai a innamorarmi di un uomo debole o superficiale. Non trova anche lei?”.

