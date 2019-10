Diletta Pagliano di Uomini e Donne ha partorito: Alessandro Mastromatteo è diventato papà di Thomas

Diletta Pagliano di Uomini e Donne ha partorito. Il ristoratore e visual designer Alessandro Mastromatteo è diventato papà del piccolo Thomas. Il neonato è lungo 52,7 cm e pesa 3.330 kg. Sia la neo mamma sia il baby vip stanno bene. La bellissima notizia è stata diffusa in esclusiva dal Blog di Isa e Chia.

L’ex storica compagna dell’ex tronista di Uomini e Donne, Leonardo Greco, aveva annunciato la gravidanza diversi mesi fa al magazine del dating show di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi.

L’ex corteggiatrice Diletta Pagliano aveva rivelato a Uomini e Donne Magazine: “Ho dovuto curare una pericolosa infezione ossea e sono rimasta incinta quando ero al termine della convalescenza, in seguito a un grave incidente. Per fortuna il mio compagno è molto presente e non vediamo l’ora di cominciare l’avventura”. In quell’occasione Diletta aveva ribadito che non aveva più rapporti con Leonardo Greco da diverso tempo. La loro storica e chiacchierata storia d’amore era soltanto un lontano ricordo per entrambi, che hanno preso strade separate da ormai diversi anni.

Poche ore fa hanno dato il benvenuto al piccolo Thomas! Congratulazioni e felicitazioni ai genitori e un caloroso benvenuto al baby vip anche da parte della nostra redazione. Auguri!

