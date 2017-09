Elga Profili di Uomini e Donne svela alcuni diktat della redazione

Elga Profili ha svelato alcuni diktat della redazione di Uomini e Donne durante un video social condiviso con i fan su Facebook. Dopo aver sottolineato in un precedente video che non può essere tutto vero perché la trasmissione di Uomini e Donne è registrata, quindi dà modo di essere tagliata e in qualche modo aggiustata, l’ex dama del trono over ha raccontato un curioso e particolare dietro le quinte…

L’ex dama ha preso di mira alcune sue ex colleghe. Ecco cosa ha rivelato ai fan!

“Oggi parlerò di nuovo della libertà lasciata ad ognuno di noi di prendere le decisioni rispetto alle proposte della redazione – ha esordito Elga – Vi parlerò del caso delle sfilate. Quando la redazione ci propose questa nuova idea, ci disse che potevamo fare da soli o sfilare con abiti forniti dalla redazione. Anche quando facevamo da soli, però, l’abito doveva essere sottoposto prima alla stilista, prima della gara. Io obiettai subito perché la stilista, in quel momento, era una consulente di una mia avversaria. Era una cosa fuori dalla logica e risultai essere l’unica ad aver obiettato questa cosa – ha proseguito l’ex dama -, che era di una logica lampante. Molte persone si sottoponevano a questo diktat e smettevano di pensare secondo la propria logica, senza obiettare nulla. Tutto ciò fu posto come se fosse una mia posizione di contrarietà alle regole ma chiunque poteva obiettare”.