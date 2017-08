Elga Profili di Uomini e Donne ha pubblicato un video sulla sua pagina Facebook in cui ha svelato un aspetto inedito del dietro le quinte del programma tv di Canale 5. L’ex dama del trono over ha spiegato: “Non può essere tutto vero, in primis, perché la trasmissione è registrata, quindi dà modo di essere tagliata e in qualche modo aggiustata”.

L’ex corteggiatrice di Guido Soldati, Samuel Baiocchi, Antonio Jorio e Giorgio Manetti ha aggiunto: “Aggiustata per dare risalto a un fatto piuttosto che a un altro, oppure più importanza a un personaggio che a un altro, ma anche per togliere dei pezzi che sono un po’ forti a livello di comportamento di qualcuno dei personaggi, per cui essendo poi trasmessa in una fascia protetta è opportuno non mandarla in onda per ciò che viene detto o per i comportamenti che vengono assunti. È nell’ordine delle cose che una trasmissione registrata che ha come obiettivo l’audience venga in qualche modo aggiustata per renderla più gradevole, più appetibile ed efficace”.