Fabiana Fefé imita Gemma Galgani: la new entry del trono over di Uomini e Donne fa faville

Fabiana Fefé è la new entry del trono over di Uomini e Donne. Nel parterre delle dama del chiacchierato, fortunato e seguitissimo programma tv di Canale 5, ideato e condotto dalla celebre conduttrice e produttrice televisiva Maria De Filippi, ha fatto il suo ingresso Fabiana che ha subito catturato l’attenzione dei cavalieri e del pubblico per il suo fisico, la sua estetica e la sua forte personalità. Una donna determinata e ambiziosa.

Fabiana Fefé del trono over di Uomini e Donne – Foto: iGossip.it

Fabiana Fefé imita Gemma Galgani

Fabiana Fefé si è fatta conoscere subito anche dal popolo di internet. Sui profili social della trasmissione pomeridiana di Canale 5 è stato condiviso un video davvero esilarante a cui viene chiesta una domanda alle dame del trono over di U&D: “Se le dame del parterre di Uomini e Donne dovessero esibirsi sul palco di Tu Sì Que Vales quale talento avrebbero da mostrare?”.

I commenti dei fan e telespettatori di Uomini e Donne sono quasi tutti per Fabiana: “Adoro quella che imita Gemma”. E ancora: “Troppo divertente la dama che imita Gemma”. Noi vi riproponiamo l’esilarante video qui sotto.

