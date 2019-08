Fabio Colloricchio elogia Violeta Mangrinan: “Ragazza stupenda”

Fabio Colloricchio ha elogiato la sua fidanzata Violeta Mangrinan mediante un post condiviso con i suoi follower su Instagram. Dopo essersi conosciuti e innamorati a Supervivientes, dove l’ex tronista di Uomini e Donne si è classificato al terzo posto, la loro storia d’amore prosegue a gonfie vele.

Nicole Mazzocato rappresenta solo un lontano ricordo per l’ex tronista italo-argentino. Lui è follemente innamorato di Violeta. Sul suo profilo social ha scritto una bellissima dedica d’amore alla sua dolce metà: “Ho avuto la fortuna di trovare una ragazza stupenda che è lei. Guardate che bella che è. Sono felicissimo e ringrazio tutta la gente italiana che mi ha seguito, perché siete stati in tanti, che mi ha appoggiato e mi appoggia ancora, grazie mille di cuore. Vivrò ancora in Italia, farò metà e metà”.

Auguri!

Redazione-iGossip