Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato di Uomini e Donne si sposano! Matrimonio in spiaggia al ritmo di salsa in Argentina per la bellissima coppia. Fabio e Nicole di Uomini e Donne hanno annunciato il lieto evento a Grand Hotel.

La coppia ha ripercorso le tappe del loro amore alla rivista. “Provai a scriverle per chiederle di uscire con me – ha spiegato l’ex tronista italo-argentino di Uomini e Donne Fabio Colloricchio -, ma lei mi diede il classico due di picche”. La fidanzata dell’ex tronista Fabio Colloricchio, Nicole Mazzocato, ha precisato il perché del suo rifiuto: “Il suo atteggiamento non mi piaceva per niente: faceva il ‘galletto’ con tutte, il solito seduttore insomma”.

A Uomini e Donne è sbocciato il loro amore, esterna dopo esterna. Dopo la scelta, i due innamorati hanno attraversato un periodo di crisi ad aprile. “Lo scorso aprile ci siamo separati – ha detto Fabio – e abbiamo sofferto come due cani. Litigavamo di continuo, ci accusavamo delle cose più stupide, finché Nicole ha fatto le valigie e se n’è tornata a Belluno dai suoi genitori. Così ho deciso di andare a trovare mio papà in Argentina. Una settimana dopo, sento suonare alla porta, vado ad aprire e mi trovo davanti Nicole”.

Ora sono pronti per il grande passo: una cerimonia in spiaggia in Argentina con pochissimi invitati a suon di salsa e bachata e poi un’altra festa in Italia.