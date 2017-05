Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato di Uomini e Donne hanno superato la loro ultima crisi di coppia e sono tornati insieme per la gioia dei loro fan! La notizia del ritorno di fiamma è stata annunciata dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Nicole Mazzocato in un post condiviso con i suoi follower su Instagram.

La fidanzata dell’ex tronista Fabio Colloricchio, Nicole Mazzocato, ha scritto su Instagram: “La vita ci insegna a dare importanza alle persone vere, speciali uniche e inimitabili che ti portano in un mondo reale, concreto,fantastico ..se si ama, bisogna amare, abbandonandosi e lasciandosi trasportare dal nostro cuore e sentimento.. perché mai ci potranno essere distanze, ostacoli, orgoglio o problemi capaci di allontanare due persone che si amano..! L’amore è irrazionale – ha proseguito la compagna dell’ex tronista italo-argentino Fabio Colloricchio, Nicole Mazzocato -, ci fa piangere, ridere, soffrire e gioire, ci fa fare delle pazzie che purtroppo o per fortuna non tutti possono capire..! Ma di una cosa siamo sicuri io e te..l’Amore ci tiene in vita e noi vogliamo vivere..! Ti amo”.

Una notizia che è stata accolta con gioia dai fan, ma con sospetto dai detrattori della coppia di Uomini e Donne che pensano che la rottura temporanea sia stata studiata a tavolino per far parlare di loro.