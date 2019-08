Francesca Del Taglia attende la proposta di matrimonio da Eugenio Colombo. Stanno insieme da 6 anni e dalla loro storia d’amore sono nati Brando e Zeno. L’ex corteggiatrice del trono classico ha rivelato a Uomini e Donne Magazine che ora attende solo la fatidica proposta dal suo principe azzurro.

Anche i fan della coppia di Uomini e Donne attendono il lieto annuncio. “Il matrimonio? Ah – ha rivelato Francesca -, io sto ancora aspettando la proposta da Eugenio! Chiediamo tutti in coro a questo ragazzo di darsi una mossa, perché ci vuole una spinta. L’abito da sposa nei miei sogni ce l’ho in mente ma non vi dico niente. Spero un giorno di poterlo mettere! Se ci sposassimo, penso che vorrei un centinaio di invitati. Non troppi, non pochi. Mi piace molto festeggiare, sono una persona gioiosa. Organizzerei qualcosa di bello per stare con gli amici e le persone care”.

La mamma vip di Brando e Zeno ha parlato del suo rapporto con i social, in particolar modo con gli hater. “Durante le ultime scelte serali – ha spiegato l’ex corteggiatrice – ho ricevuto parecchie critiche, perché ho baciato il mio fidanzato da sei anni davanti a tutti. Non vedo cosa ci fosse di male. Le telecamere, in quel momento, mi hanno ripresa e sono stata accusata di volermi mettere al centro dell’attenzione. In ogni caso, sono rimasta scottata, tanto che, la volta successiva, Eugenio e io siamo stati molto più freddi e distaccati: le telecamere ci stavano riprendendo in un momento in cui lui stava provando a darmi un bacio e io gli ho detto di non farlo – ha proseguito -, allora tutti mi hanno attaccato, dicendo che sono finta e che non lo amo veramente. A questo punto meglio essere se stessi che cercare di essere qualcun altro”.

Francesca Del Taglia di Uomini e Donne ha poi dispensato consigli ai futuri tronisti e corteggiatori della nuova edizione del chiacchieratissimo e fortunato programma tv di Canale 5: “Essere se stessi. C’è timore, c’è ansia, c’è soggezione, ma a parte queste sensazioni naturali, rimanete fedeli a quello che siete. È l’arma vincente, soprattutto per trovare la persona giusta, quella che starà al vostro fianco per tutta la vita”.

Redazione-iGossip