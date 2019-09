Gemma Galgani affossata da Tina Cipollari e Barbara De Santi

Gemma Galgani è stata affossata da Tina Cipollari e Barbara De Santi nel corso della prima puntata del trono over di Uomini e Donne. La dama torinese è finita subito nel mirino di Barbara perché l’ex fidanzata di Giorgio Manetti si è commossa durante il racconto di Sossio Aruta e Ursula Bennardo.

Barbara ha poi incalzato Gemma sulle sue ultime vacanze in Emilia Romagna: “Fai la diva, non ti concedi per una foto”. La replica è stata durissima: “Ti prendi lo stipendio quando non lavori? Sei una scroccona”. Ma la controreplica è stata altrettanto durissima: “Ma la prendi la pensione a 70 anni? Continui a piangere soldi…”.

L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne ed ex concorrente di Campioni, Sossio Aruta, ha voluto ringraziare pubblicamente Gemma: “Si è commossa, si era emozionata. Ti voglio ringraziare questa volta”.

Ma l’acerrima sua nemica, Tina Cipollari, non si è fatta intenerire ed è andata subito all’attacco: “Lei si emoziona a comando. Ma chi ci crede alle tue lacrime. Quando entra una coppia, piangi. Deve intenerire il pubblico”.

Redazione-iGossip