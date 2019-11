Gemma Galgani allontanata da Uomini e Donne? Maurizio Costanzo prende le sue difese

Gemma Galgani verrà allontanata da Uomini e Donne? La famosa e chiacchierata dama torinese del trono over divide sempre in due il pubblico. C’è chi l’accusa di essere falsa, ridicola e opportunista. Molti altri l’amano perché è ingenua, ma vera e umile. Resta il fatto che Gemma diventa sempre oggetto di discussioni e polemiche. Il celebre conduttore e autore tv, giornalista e scrittore Maurizio Costanzo ha preso pubblicamente le sue difese.

Affossata quotidianamente da Tina Cipollari e dagli altri cavalieri del trono over, Gemma riesce sempre ad andare avanti a testa alta. Come ha confessato di recente il famoso e storico opinionista della trasmissione Gianni Sperti: “Gemma e Tina si odiano veramente e non recitano affatto a Uomini e Donne”.

Il marito di Maria De Filippi ha spiegato al settimanale di cronaca rosa Nuovo: “Gemma Galgani ormai è un volto storico della trasmissione e i suoi battibecchi con Tina Cipollari appassionano milioni di telespettatori. Perché mandare via un personaggio che in un programma funziona?”.

Maurizio Costanzo ha poi aggiunto: “Certo, non può piacere a tutti ed è anche probabile che vederla continuamente in televisione possa aver stufato qualche telespettatore. Ma i più continuano a fare il tifo per lei e anche su internet è una delle protagoniste più seguite, apprezzate e criticate”.

La dama torinese del trono over si è sfogata di recente in un’intervista: “Come si è visto non posso dire di stare bene. Sono delusa e amareggiata. Mi piacciono le storie d’amore ma non sono Alice nel paese delle meraviglie, come spesso vengo descritta. Quando la realtà è spiacevole, e oltretutto sgradevole, è normale che scatti in noi quasi una sorta di autodifesa per cui non è che non vogliamo vedere o non vediamo le situazioni per come sono, ma si cerca con tutte le proprie forze di alleggerire la situazione”.

