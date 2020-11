Gemma Galgani attacca Giorgio Manetti e Tina Cipollari sbotta: “Sei un’accattona”

Gemma Galgani ha attaccato duramente il suo ex fidanzato “mediatico” Giorgio Manetti, facendo andare su tutte le furie Tina Cipollari. La dama torinese del trono over di Uomini e Donne non ha digerito il fatto che Tina Cipollari e Giorgio Manetti si siano incontrati fuori fallo studio tv.

Gemma Galgani l’ha accusata di essere falsa e bugiarda, perché continua a frequentare Giorgio Manetti anche fuori dallo studio del dating show. La vamp è diventata una furia e ha affermato di non aver alcun legame con Giorgio e di averlo incontrato casualmente a Firenze, tanto che nella foto fatta dai paparazzi è chiaro che entrambi siano in compagnia dei rispettivi partner.

Gemma ha continuato a inveire e Tina ha perso il lume della ragione. L’altro opinionista storico di Uomini e Donne Gianni Sperti ha insinuato che alla torinese piaccia ancora il cavaliere toscano, dal momento che è così arrabbiata per un semplice incontro.

Un duro e acceso scontro tra Tina e Gemma, che ha infiammato il popolo di internet. E voi che cosa ne pensate? Stay tuned per saperne di più!