Gemma Galgani corteggiata da Francesco e Franco: interviene Tina Cipollari

Gemma Galgani ha nuovi corteggiatori (mediatici?) ai suoi piedi: Francesco e Franco. Non poteva di certo mancare la stoccata al vetriolo della vamp di Uomini e Donne, la storica e irriverente opinionista Tina Cipollari. Francesco, ha 56 anni ed è di Teramo, il secondo Franco, che ha dichiarato di essersi innamorato della dama: “Prima della pandemia pesavo 96 kg. Poi durante la quarantena, essendo un operaio in cassa integrazione, sono dimagrito 26 kg per te, perché non mangiavo più e mi sono innamorato di te. Quando scrivo sul telefono Gemma viene fuori un diamante”.

Gemma Galgani ha però deciso di mandare a casa Francesco e di tenere Franco. Una decisione che non è stata per niente apprezzata dal cavaliere rifiutato che ha trovato l’appoggio di Tina Cipollari, la quale aveva previsto quanto accaduto.

“Francesco lei ha preferito Franco perché è più giovane – ha affermato Gianni Sperti seguito dalla bionda opinionista -. Francesco sta tranquillo, tanto tra due anni la troverai ancora qui”.

“Magari tornerò per corteggiare te,” ha prontamente replicato Francesco scatenando la reazione di Gemma. Dopo aver ascoltato l’uomo, la dama torinese si è mostrata molto infastidita dal comportamento della Cipollari ma anche dalle parole di Francesco: “Almeno ho scoperto prima che tipo di persona è visto che ha dato ragione a Tina Cipollari”. Il cavaliere ha poi salutato tutti e ha lasciato lo studio.