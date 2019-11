Gemma Galgani di Uomini e Donne commenta la reunion di Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Gemma Galgani di Uomini e Donne ha commentato la reunion di Ida Platano e Riccardo Guarnieri durante la sua ultima intervista rilasciata al magazine ufficiale del dating show di Canale 5.

La dama torinese del trono over di Uomini e Donne ha dichiarato: “Ida è diventata per me una cara amica e non soltanto più la vicina di posto del parterre femminile, per cui vederla felice mi contagia gioiosamente, così come vederla soffrire mi rendeva partecipe del suo malessere. Io penso che sia giusto dare ancora una possibilità al loro amore, visto che entrambi, anche in tempi diversi, si sono rincorsi e mai dimenticati. Posso soltanto sperare che il lieto fine sia duraturo”.

Affossata quotidianamente da Tina Cipollari e dagli altri cavalieri del trono over, Gemma riesce sempre ad andare avanti a testa alta anche se è molto amareggiata. “Non posso dire di stare bene – ha dichiarato Gemma -. Sono delusa e arrabbiata! Mi piacciono le storie d’amore, ma non sono Alice nel Paese delle meraviglie, come spesso vengo descritta. Quando la realtà è spiacevole, e oltretutto sgradevole, è normale che scatti in noi quasi una sorta di autodifesa per cui non è che non si vogliono vedere o non si vedono le situazioni per come sono, ma si cerca con tutte le proprie forze ed energie di alleggerire una situazione difficile, con la speranza che prima o poi cambi qualcosa. Credo davvero che gli sbagli li facciamo tutti – ha proseguito – e che il passare degli anni, se da un lato ci rende più consapevoli per l’esperienza di vita che abbiamo alle spalle, dall’altro ci rende più fragili sia per paura di commettere gli stessi errori sia, ancora peggio, di soffrire nuovamente a causa di sentimenti mal riposti. Le donne, solitamente, sono più disposte a mettersi in gioco, a prendersi ancora responsabilità di coppia e di famiglia mentre gli uomini, specialmente se molto delusi dalle esperienze passate, molto difficilmente si legano di nuovo in modo serio a un’altra persona”.

Gemma Galgani ha poi concluso: “L’amore è il motore della vita, quindi per me è impossibile arrendersi a vivere senza amare ed essere amati, non è nella mia natura. Questo ovviamente non vuol dire accontentarci di qualcuno che non ci piace. Meglio provare sentimenti, sofferenze, amore e tutto quello che una relazione comporta, comunque vada.. sempre! La maturità ci dovrebbe portare magari a evitare situazioni già complicate in partenza, ma io non sono capace di andare cauta coi sentimenti”.

Redazione-iGossip