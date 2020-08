Gemma Galgani di Uomini e Donne dopo la rottura con Sirius: “Devo affrettarmi”

Gemma Galgani di Uomini e Donne dopo la rottura (mediatica e fittizia?) con il bel cavaliere Sirius ha confessato che deve affrettarsi a conoscere l’anima gemella. Per la verità alla loro storia o frequentazione, che dir si voglia, non ci ha mai creduto nessuno. Tantissimi vip e gente comune ha bollato il tutto come operazione di marketing e pubblicità per far impennare lo share e l’auditel.

In occasione di San Lorenzo, l’acerrima nemica vip di Tina Cipollari aveva scritto: “Ricordiamo insieme una bellissima frase di Bob Marley: Se esprimi un desiderio è perché vedi cadere una stella, se vedi cadere una stella è perché stai guardando il cielo, se stai guardando il cielo è perché credi ancora in qualcosa”.

Nessun esplicito riferimento a Nicola Vivarelli, ma il dubbio resta. Gemma ha poi scritto sempre sui social pochi giorni fa: “Tutti la dobbiamo incontrare, io come voi, ma devo affrettarmi”.

E voi che cosa ne pensate? Riuscirà a trovare l’anima gemella o secondo voi recita alla perfezione un ottimo copione in tv?