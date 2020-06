Gemma Galgani di Uomini e Donne su Sirius: “La mia vita riparte da Nicola”

Gemma Galgani di Uomini e Donne ha parlato di Sirius durante una recente intervista rilasciata al magazine ufficiale del programma tv di Canale 5. Nelle ultime settimane sono emerse diverse indiscrezioni shock su Nicola Vivarelli, giovane ufficiale della Marina Mercantile che ha 26 anni, mentre, Gemma Galgani compierà 71 anni.

Le dichiarazioni di Gemma Galgani

“Sono stata ampiamente ripagata da quest’esperienza con la conoscenza di un giovane uomo di 26 anni che si è presentato con il nickname della stella più luminosa del firmamento – ha detto Gemma a Uomini e Donne Magazine -, Sirius, e tale si sta rivelando ai miei occhi. Dopo due settimane di chat, un po’ incespicante da parte mia ma in cui lui è stato sempre presente con uno scambio di messaggi assidui, intriganti, concreti, curiosi che mi facevano davvero pensare non potessero provenire da una persona così giovane, è arrivato il momento del nostro primo incontro, se pure a distanza”.

L’ex dama torinese del trono over di Uomini e Donne ha poi aggiunto: “Ora mi chiedo, e vi chiedo, quante persone nella loro vita possono raccontare di aver visto un uomo sconosciuto arrivare in divisa bianca da ufficiale, che già sarebbe bastata di per sé a rendere il respiro un po’ affannoso, su un tratto di strada che rievoca la pista di atterraggio di un aereo; un uomo che raccoglie al volo un ramo di splendide rose rosse e desidera che la sua ipotetica donna lo veda apparire così dal nulla scrutando le tenebre dall’alto attraverso una vetrata? Questa è la prima domanda che vorrei fare a tutti coloro che mostrano ostilità e disagio nei confronti di questa conoscenza”.

Per poi asserire: “Ma chi è Nicola? Un giovane uomo di 26 anni con una parlantina che cattura. Quando inizia a parlare di lì a breve regna il silenzio, perché si ha voglia di ascoltarlo. Nicola è un ragazzo gentile, educato, premuroso nei confronti di tutti, persino del mio corteggiatore Occhi Blu per il quale ha chiesto rispetto quando lo vedeva vittima dei risolini denigratori di alcune signore. Ma si può ridere di una persona per il suo aspetto fisico davanti a milioni di telespettatori? A me risulta inaccettabile”.

Gemma respinge le critiche di Valentina

L’ex fidanzata del Gabbiano Giorgio Manetti ha poi respinto le critiche di Valentina: “Su questa nostra conoscenza è stata detta qualsiasi cosa. Insulti di ogni genere nei confronti di entrambi e, dato che nemmeno io sono Alice nel paese delle meraviglie (come molti pensano) non c’è stato nessun commento negativo che ci abbia colto di sorpresa e che non sia stato più che prevedibile”.

E poi ancora: “Forse è molto più discutibile l’atteggiamento di Valentina che, pur vantando sempre i suoi soli 40 anni, prima dice peste e corna di questa storia, poi fa passare me per quella incapace di intendere e volere verso cui provare tenerezza e lui per il mostro cattivo venuto solo a prendermi in giro. Uno troppo giovane anche per lei che lo avrebbe liquidato solo con un ciao al primo contatto e adesso vorrei ballare con Nicola, mi lancio sguardi con Nicola. Non sto a farne una questione di etica dicendo che magari Valentina potrebbe non cercare la conoscenza di Nicola in questo momento con la delicatezza di un tir che avanza, non sto a confermare il proverbio chi disprezza compra, ma almeno credo che Valentina avrebbe potuto aspettare un attimo visto che, se Nicola dovesse essere venuto soltanto a prendermi un giro, presto sarà libero e lei potrà fare il suo corteggiamento”.

“La mia vita adesso riparte proprio da Nicola – ha concluso Gemma -che in breve tempo mi ha dedicato una miriade di attenzioni ma ricevute prima. Proprio quelle attenzioni che io prodigavo ai partner del momento senza mai equilibrio nello scambio del dare e del ricevere. Tengo molto a ringraziare Nicola anche per questo e se poi questo rapporto non nascerà mai, se durerà un minuto, un’ora, un giorno o per anni non ha importanza, perché io sto già ricevendo dei piccoli e grandi regali che nessuno mi potrà più portare via e, quando aprirò lo scrigno per rivederli, saranno sempre fonte di un amorevole sorriso”.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi di Uomini e Donne!