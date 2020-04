Gemma Galgani di Uomini e Donne torna a parlare di Giorgio Manetti

Gemma Galgani di Uomini e Donne è tornata a parlare del suo (ex compagno?) Giorgio Manetti durante una recente intervista rilasciata al magazine del dating show di Canale 5. La dama torinese del trono over ha confessato: “In questi ultimi tempi mi sono sentita particolarmente sola, non mi vergogno a confessarlo. Su questo mio stato d’animo hanno inciso molti fattori: sicuramente la fine delle conoscenze con Juan Luis, che speravo potesse evolvere in una storia”.

Gemma Galgani e Giorgio Manetti – Foto: Facebook

L’acerrima nemica vip di Tina Cipollari ha poi aggiunto: “E poi c’è stato il mio compleanno, che ha segnato per me il passaggio a una nuova decade, senza avere un compagno accanto. A questo si sono aggiunti gli ultimi quindici giorni in cui non si è presentato nessuno per conoscermi, nessuno che fosse interessato a me abbastanza da volermi chiamare per darmi il bacio della buonanotte o che si preoccupasse di sapere come stavo. E poi, ciliegina sulla torta, è arrivato il tema della sfilata che mi ha fatto sentire ancora di più la mancanza di un compagno e riflettere sulla mia situazione”.

Gemma ha poi osservato: “So stare da sola, ci sto da tanto. Ma avere qualcuno che con uno sguardo ti faccia passare ogni tristezza, qualcuno che ti faccia sentire speciale è tutta un’altra cosa! E chi non lo ammette, chi sbandiera che le piace stare sola e pensa che avere un compagno di vita sia solo un “di più” di cui si può fare a meno, non capisco cosa venga a fare in una trasmissione come Uomini e Donne. Ho cercato di tenermi impegnata in ogni modo. Ho letto, letto molto, anche per seguire le notizie. E ho trovato conforto nelle mie amiche, con le quali riusciamo sempre a captare il reciproco stato d’animo e a sentirci vicine. E poi mi sono data alle pulizie, anche se purtroppo non basta uno strofinaccio a cancellare il senso di vuoto”.

Per quanto riguarda Algemiro, Gemma ha svelato: “Lui è come un fulmine a ciel sereno. Di lui mi ha colpito l’effetto che ha su di me. Mi fa sentire a mio agio, anche con il suo modo di parlare. E’ il tipo di persona che non ti crea ansia, tutt’altro. Mi trovo molto bene a parlare con lui e le nostre telefonate mi lasciano una buona sensazione, di serenità e positività! Con lui non esistono problemi. E poi è sempre pronto a rispondermi. Insomma, lui c’è!.[…] Parlare di progetti è prematuro e sicuramente il difficile momento attuale che siamo vivendo non aiuta la frequentazione. Continueremo a sentirci, sperando che anche lui lo desideri, e ad approfondire la nostra conoscenza, seppure per via telefonica”.

In merito invece a Giorgio Manetti, che ha accusato la dama torinese di far parte di Uomini e Donne solo per visibilità, Gemma ha dichiarato: “Più che ferita, mi ha stupito. E deluso profondamente. Lo stupore è determinato dal fatto che normalmente, con il passare del tempo, i ricordi belli finiscono per superare quelli brutti: il rancore, la rabbia vanno scemando per poi cancellarsi del tutto. Almeno, per me è così. Quindi il livore che traspare dalle sue dichiarazioni, a distanza di così tanto tempo, non può che stupirmi. Ha una compagna, è felice, perché tanta cattiveria nei miei confronti? Eppure l’amore ti porta a gettare uno sguardo bonario e magnanimo anche verso il passato”.

Gemma ha asserito: “Si vede che per lui non è così!. Oltre allo stupore, c’è la delusione. Per essere uno che si vanta della sua coerenza, non vedo quale coerenza ci sia nell’attaccare una donna che, con grande dolore, ha sopportato per mesi l’andirivieni di donne che venivano a conoscerlo. Visto che non mi ha considerata allora, sarebbe coerente da parte sua non considerarmi neppure ora. E poi le sue critiche sono del tutto fuori luogo e suonano anche un po’ pretestuose, visto che io sono nella stessa trasmissione dove è stato anche lui. Ma capisco che sparlare delle persone faccia maggior scalpore che parlarne bene”.