Gemma Galgani dopo Sirius si è fidanzata con un chirurgo plastico? L’indiscrezione è stata lanciata dal settimanale di cronaca rosa e televisione Nuovo Tv. La famosa e chiacchieratissima dama torinese del trono over di Uomini e Donne è sempre al centro del gossip per la sua vita sentimentale e i ritocchi estetici. Dopo aver negato di essere ricorsa alla chirurgia estetica, Gemma Galgani ha poi ammesso in trasmissione di aver ceduto al lifting per fare una sorpresa a Nicola Vivarelli.

Infatti Gemma ha confessato durante la prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne di aver negato i ritocchini per fare una sorpresa a Nicola Vivarelli. L’acerrima nemica vip di Tina Cipollari ha spiegato di avere smesso di vedere il giovane cavaliere a luglio perché voleva fosse una sorpresa. Sirius non l’ha presa affatto bene e ha accusato Gemma di non averlo voluto incontrare e di essere stata distante. L’ha accusata di non aver voluto approfondire la conoscenza con lui.

La “trasformazione” di Gemma ha ovviamente spaccato in due il popolo della rete. C’è chi apprezza molto il lifting della dama torinese e chi l’accusa di essere stata ipocrita e falsa.

A presto con nuove news, anticipazioni e indiscrezioni su Gemma e sugli altri personaggi di Uomini e Donne, Stay tuned per saperne di più!