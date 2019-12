Gemma Galgani e Juan Luis Ciano di Uomini e Donne a letto insieme: la dama è disperata

Gemma Galgani e Juan Luis Ciano di Uomini e Donne sono andati a letto insieme, ma la dama del trono over è rimasta molto delusa dal cavaliere. Perché? L’acerrima nemica vip della vamp Tina Cipollari ha raccontato che, una volta a letto insieme, Juan si sarebbe semplicemente addormentato lasciandola sveglia e sola fino alle 5 del mattino a chiedersi per quale motivo, potendo disporre della prima occasione concreta.

Jaun Luis e Gemma trono over Uomini e Donne- foto meteoweek.com

L’ex fidanzata di Giorgio Manetti ha rivelato alla conduttrice tv di Uomini e Donne, Maria De Filippi, che Juan le avrebbe proposto di fare una serata insieme e di raggiungerlo a Napoli per un giro per locali che sarebbe servito a entrambi a “farsi vedere”.

“Temo mi stia usando”, ha confessato la dama secondo la quale Juan, a telecamere spente, avrebbe ammesso che tra loro non c’è chimica. Visibilmente disperata e amareggiata Gemma ha abbandonato lo studio, fermandosi dietro le quinte in lacrime. A sorpresa la sua nemica Tina Cipollari l’avrebbe raggiunta e l’avrebbe offerto una spalla sulla quale piangere, dicendosi d’accordo con l’interpretazione dei fatti fornita dalla torinese del trono over. Anche la vamp crede che Juan la stia usando.