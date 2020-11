Gemma Galgani e Riccardo Guarnieri sono di nuovo ai ferri corti. Scontro aperto tra i due protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Il ritorno del cavaliere pugliese Riccardo Guarnieri nel salotto tv di Maria De Filippi ha portato a galla vecchi rancori. Gemma Galgani si è schierata dalla parte della sua amica nonché ex compagna del cavaliere tarantino, l’ex dama Ida Platano.

Riccardo ha spiegato che la crisi con Ida Platano si è protratta per diversi mesi, trascorsi a Brescia durante il lockdown e si è conclusa senza margine di risoluzione. Il cavaliere pugliese ha rinfacciato alla sua ex fidanzata di aver creduto ad alcune segnalazioni senza fondamento, che hanno portato il rapporto ad incrinarsi. Mentre Ida ha replicato alle accuse, Roberta Di Padua si è mostrata felice per il ritorno di Riccardo. Tra i due non era finita bene dal momento che, sentendosi rifiutata, la dama aveva sferrato uno schiaffo in piena faccia a Guarnieri. Roberta è presa dalla conoscenza con Michele Dentice, anche se ormai è giunta alla conclusione a causa della mancanza di impegno da parte del partenopeo.

Gemma ha deciso di provocare la reazione del cavaliere pugliese, facendogli notare che l’ha completamente ignorata nonostante lei fosse in confidenza con la coppia. Riccardo ha risposto cercando subito di stabilire una situazione pacifica, ma la famosa e storica dama torinese del trono over non ha mollato l’osso e ha ricordato al cavaliere che lui non ha mai voluto legare con lei, pur sapendo quanto fosse importante per Ida Platano. Tra un’accusa e l’altra, i toni si sono accesi e la conduttrice tv Maria De Filippi ha fatto notare che non era giusto parlare di Ida, dal momento che la dama non si è presentata in studio.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi di Uomini e Donne. Stay tuned!