Gemma Galgani e Sirius di Uomini e Donne si sono lasciati definitivamente. La notizia ha diviso in due il popolo della Rete. Amore finito per la storica e chiacchierata dama torinese del trono over e il suo ex corteggiatore Nicola Vivarelli. Il giovane marinaio toscano non ha nascosto la sua tristezza per il momento che sta vivendo con la dama, a quanto pare, particolarmente sfuggente.

Il web influencer pugliese Amedeo Venza ha condiviso una foto dell’ex (presunta o mediatica) coppia del trono over di Uomini e Donne accompagnata dalla seguente frase: “È finita la barzelletta gemma avrebbe spiegato tutti i motivi al diretto interessato con una telefonata, addio sogni di gloria”.

I motivi, secondo quanto ha rivelato il settimanale di cronaca rosa Nuovo Tv, pare siano legati ad alcune perplessità della dama torinese su un futuro insieme con Nicola Vivarelli, soprannominato Sirius.

Per alcuni telespettatori di Uomini e Donne è finalmente finita “questa farsa mediatica”. Altri ancora hanno parlato di “business incrinato” in vista della nuova stagione della chiacchierata e famosa trasmissione pomeridiana di Canale 5, ideata e condotta da Maria De Filippi.

A presto con nuove news, indiscrezioni e pettegolezzi sui personaggi di Uomini e Donne!